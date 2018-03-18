Калинич задумался об уходе из "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо не включил в заявку команды хорватского нападающего Николу Калинича на матч 29-го тура чемпионата Италии с "Кьево", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, наставник недоволен работой футболиста на тренировках. В связи с этим форвард может решить покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 30-летний Калинич провел 30 матчей за "Милан" и забил 4 гола.

Не пропустите: Стало известно, когда пройдет перенесенное миланское дерби. | http://soccernews.ru