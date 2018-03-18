Калинич задумался об уходе из "Милана"

Теги миланникола калинич

Калинич задумался об уходе из "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо не включил в заявку команды хорватского нападающего Николу Калинича на матч 29-го тура чемпионата Италии с "Кьево", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, наставник недоволен работой футболиста на тренировках. В связи с этим форвард может решить покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 30-летний Калинич провел 30 матчей за "Милан" и забил 4 гола.

Не пропустите: Стало известно, когда пройдет перенесенное миланское дерби. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов