Калиниченко: "Даже если Пеле поставить в нападение "Спартака", ничего не изменится"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о текущих проблемах "красно-белых".

"Мне стало понятно, что чемпионства "Спартака" не будет, ещё до игры с "Ростовом". Что-то советовать действующему тренеру - чепуха. Он внутри команды должен всё контролировать и делать то, что считает нужным. Возможная отставка Кононова? Он делает так, как считает нужным. Сейчас точно ничего хорошего не будет, если убрать Кононова. Даже если Пеле поставить в нападение "Спартака", ничего не изменится", - сказал Калиниченко.

После зимнего перерыва "Спартак" провёл 7 матчей, в которых одержал 2 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 3 поражения.

По итогам 23 туров "народная команда" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 очков.

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