Калиниченко: "Даже если Пеле поставить в нападение "Спартака", ничего не изменится"
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о текущих проблемах "красно-белых".
"Мне стало понятно, что чемпионства "Спартака" не будет, ещё до игры с "Ростовом". Что-то советовать действующему тренеру - чепуха. Он внутри команды должен всё контролировать и делать то, что считает нужным. Возможная отставка Кононова? Он делает так, как считает нужным. Сейчас точно ничего хорошего не будет, если убрать Кононова. Даже если Пеле поставить в нападение "Спартака", ничего не изменится", - сказал Калиниченко.
После зимнего перерыва "Спартак" провёл 7 матчей, в которых одержал 2 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 3 поражения.
По итогам 23 туров "народная команда" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 очков.
Не пропустите: Карпин рассказал, жалеет ли об отказе "Спартаку". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Кардифф" проинформировал ФИФА, что не собирается платить за трансфер погибшего Салы
-
1
Роналдиньо сделал прогноз на исход противостояния "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
-
СМИ узнали о двух трансферных планах "Реала" на лето
-
Калиниченко: "Даже если Пеле поставить в нападение "Спартака", ничего не изменится"
-
"Милан" близок к покупке лидера "Марселя"
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Коутиньо
-
3
Карвахаль озвучил ближайшие цели "Реала"
-
Полубояринов покинет "Спартак"
-
Агент Ананидзе прокомментировал информацию об интересе "Краснодара"
-
Роналдиньо: "Тоттенхэм" способен побеждать лучших, почему бы им не выиграть Лигу Чемпионов?"
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2003-2007)
-
Аллегри назвал выдающееся качество Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" ведут борьбу за лидера "Аякса"
-
Карпин рассказал, жалеет ли об отказе "Спартаку"
-
"Лион" может пригласить Виейра
-
"Рома" запретила своим футболистам фотографироваться с известным рэпером
-
Черчесов высказался о ситуации с Гулиевым
-
"Арсенал" определился с будущим Дениса Суареса
-
Вратарь "Эмполи" Дронговски установил рекорд Серии А по числу сейвов в одном матче
-
2
При Зидане "Реал" пропускает больше, чем при Солари и Лопетеги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13