Калиниченко назвал некритической потерей Ракицкого для сборной Украины

Теги украинаярослав ракицкиймаксим калиниченко

Калиниченко назвал некритической потерей Ракицкого для сборной Украины
Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко считает, что сборная Украины не многое потеряет с не вызовом защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.

"Когда у Ракицкого не было проблем со здоровьем, то он был твердым игроком основного состава сборной Украины. Но сказать, что это критическая потеря для команды, я не могу. Защита - не самая сильная сторона Ракицкого, который ценен, прежде всего, при выходе из обороны и быстрым началом атаки", - приводит слова Калиниченко metaratings.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно за 10 миллионов евро. После этого футболист не был вызван в сборную Украины на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Португалии и Люксембурга.

Ранее Ракицкий провел 54 матча за сборную Украины и забил пять голов.

Не пропустите: Коноплянка: "Мне не хватает Ракицкого в сборной". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" нацелился на трех игроков "Реала"

"Наполи" нацелился на трех игроков "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 22 57
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 50
3 Александрия Александрия 22 41
4 Заря Луганск Заря Луганск 22 32
5 Львов Львов 22 30
6 Мариуполь Мариуполь 22 30
7 Ворскла Ворскла 22 29
8 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 28
9 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 21
10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 20
11 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 22 16
12 Арсенал Киев Арсенал Киев 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов