Калиниченко назвал некритической потерей Ракицкого для сборной Украины
Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко считает, что сборная Украины не многое потеряет с не вызовом защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.
"Когда у Ракицкого не было проблем со здоровьем, то он был твердым игроком основного состава сборной Украины. Но сказать, что это критическая потеря для команды, я не могу. Защита - не самая сильная сторона Ракицкого, который ценен, прежде всего, при выходе из обороны и быстрым началом атаки", - приводит слова Калиниченко metaratings.
Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно за 10 миллионов евро. После этого футболист не был вызван в сборную Украины на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Португалии и Люксембурга.
Ранее Ракицкий провел 54 матча за сборную Украины и забил пять голов.
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