Калиниченко объяснил, почему украинская сборная прогрессирует быстрее, чем российская

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Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко, отыгравший в России 8 лет за "Спартак", порассуждал о развитии футбола в двух странах.

"Почему у Украины сейчас много творческих, ярких футболистов, а у России - нет? Во-первых, я уже об этом говорил, война, которая случилась в Украине в 2014 году, развязала руки талантливым молодым ребятам, которые поехали, не попали в эту золотую клетку, вырвались.

Полчемпионата, команды были способны платить большие деньги, удерживать множество талантов в обойме. Деньги практически полностью ушли из Украины, и футболисты поняли, что чем сидеть за десятку евро в условных "Карпатах", лучше ехать за пятёрку в Бельгию, Венгрию, Польшу", - считает Калиниченко.

Сборные обеих стран примут участие в Евро-2020. Соперники россиян - Бельгия, Дания и Финляндия, украинцев - Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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