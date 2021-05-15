Калиниченко оценил шансы сборной Украины дойти до полуфинала Евро-2020

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Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко порассуждал о перспективах национальной команды на грядущем Чемпионате Европы.

"Есть ли шанс дойти до полуфинала Евро? Если всё срастётся, теоретически может быть. Команда очень интересная, гораздо интереснее нашей (образца 2006 года - примечание Soccernews) по футболу. Хотя, возможно, наша команда была более духовитая", - сказал Калиниченко.

На групповом этапе Евро-2020 украинская сборная сыграет с Австрией, Северной Македонией и Нидерландами.

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