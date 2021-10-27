Калиниченко отреагировал на ответ "Спартака" на просьбу о встрече
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал слова руководителя пресс-службы "красно-белых" Дмитрия Зеленова, который предложил ему задать вопросы в телеэфире вместо встречи с главным тренером и капитаном команды.
"В общем, что и требовалось доказать. Мнимая открытость, в стиле "а ты ваще кто такой, чтобы с тобой разговаривать". Как за это все стыдно", - написал Калиниченко в своем Telegram-канале.
Напомним, что в 12-м туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" разгромно проиграл "Зениту" со счетом 1:7, потерпев крупнейшее поражение в своей истории в чемпионате России. "Спартак", набрав 17 очков занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
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