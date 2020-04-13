Калиниченко поделился мнением об игре защитника "Зенита" Сантоса

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Калиниченко поделился мнением об игре защитника "Зенита" Сантоса

Экс-хавбек "Спартака" Максим Калиниченко высказался по поводу результатов защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, подчеркнув, что он стал выгодным приобретением сине-бело-голубых. Об этом сообщает "Матч ТВ".

 "Сантос поиграл в Германии, более или менее был адаптирован в европейском чемпионате. Поиграл во второй бундеслиге, набрался достаточно опыта. И тот футбол, который показывает "Зенит", близок ему по манере.

Сантос также решает много проблем команды в оборонительном смысле. Он при этом гибко играет в атаке не только на бровке, но и в середине. Он, конечно, не Роберто Карлос, но выполняет большой объем работы. Видно, как он лихо бежит не только вперед, но и назад. Вообще, Сантос - одно из самых топовых приобретений "Зенита", он еще много принесет пользы команде", - сказал Калиничеко.

 В текущем сезоне 26-летний футболист участвовал в 22 матчах РПЛ, сделав 2 ассиста.

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