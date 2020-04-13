Калиниченко поделился мнением об игре защитника "Зенита" Сантоса
Экс-хавбек "Спартака" Максим Калиниченко высказался по поводу результатов защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, подчеркнув, что он стал выгодным приобретением сине-бело-голубых. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Сантос поиграл в Германии, более или менее был адаптирован в европейском чемпионате. Поиграл во второй бундеслиге, набрался достаточно опыта. И тот футбол, который показывает "Зенит", близок ему по манере.
Сантос также решает много проблем команды в оборонительном смысле. Он при этом гибко играет в атаке не только на бровке, но и в середине. Он, конечно, не Роберто Карлос, но выполняет большой объем работы. Видно, как он лихо бежит не только вперед, но и назад. Вообще, Сантос - одно из самых топовых приобретений "Зенита", он еще много принесет пользы команде", - сказал Калиничеко.
В текущем сезоне 26-летний футболист участвовал в 22 матчах РПЛ, сделав 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20