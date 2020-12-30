Калиниченко: "Пускай мне "прилетит", но борщ - украинский!"

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Калиниченко: "Пускай мне "прилетит", но борщ - украинский!"Бывший хавбек "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко ответил на извечный вопрос "чей борщ?".

"Абсолютно точно, для меня, борщ — украинское блюдо. Как и сало. Украинская кухня ассоциируется с этими блюдами. И я, как украинец, не могу что это чье-то еще блюдо. Самый лучший борщ готовят, конечно, супруга и мама.

А в России первое блюдо — это щи. И только потом уже все остальное. Уверен, что в Twitter мне прилетит за это высказывание, и даже пришлют кучу ссылок на первое упоминание борща в России. Думаешь, что видел уже все в жизни, но снизу начинают стучать. Так что пусть прилетит, но для меня борщ - украинский", — приводит "РИА Новости" слова Калиниченко.

Напомним, полузащитник играл за "Спартак" с 2000-го по 2008 год. В его активе 196 матчей за "красно-белых", 32 забитых мяча и 32 голевые передачи.

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