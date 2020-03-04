Калиниченко раскритиковал работу арбитра в матче "Спартак" - ЦСКА

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко высказался о работе арбитра в игре 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2).

"##### этот ваш судья", - написал Калиниченко в своем твиттере.

Отметим, что на матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

В полуфинале кубка московскому клубу предстоит сыграть с "Зенитом".

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