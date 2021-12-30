Калиниченко резко высказался о трансферной кампании "Спартака"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-хавбек московского "Спартака" Максим Калиниченко критически высказался о трансферной кампании красно-белых.

"А сейчас коротко мое мнение о трансферной кампании "Спартака". Трансферный рынок вздрогнул! Свинов, Хлусевич, Классен, Пруцев… Все как один – сложившиеся мастера кожаной сферы. С ними в любые турниры за титулами, да…

Ребят, расходимся, нас опять ####### (обманули). Никакой борьбы за титулы в ближайшие годы не будет. Идет "оптимизация" и "импортозамещение". Нам показан вектор, на который будет опираться руководство. А именно-молодые, перспективные футболисты с российским паспортом.

На чем основываюсь? Извольте. Давайте вспомним, сколько молодых и перспективных было в последнем чемпионском составе? Навскидку вспоминаю только Зобнина. Остальные были опытные, проверенные и достаточно качественные, мотивированные бойцы и мастера.

Из того что помню я, в бытность игроком, чемпионство в 2000-м и 2001 году мы брали имея в составе молодых меня, Безродного и чуть позже Митрески. Остальные были опытные, проверенные бойцы-мастера. Я говорю про основную обойму, на которую выпадала основная нагрузка.

И теперь навскидку вспоминаю лишь 2 случая чемпионства, которое было добыто молодежью. Это "Пионерский отряд Ярцева" (но прям с оговорками!) и аномальный, хулиганский "Лидс"!

Я это говорю к чему? А к тому, что имея такую обойму как сегодня имеет "Спартак" ("второй по составу", да…) и те трансферы, которые мы видим, ни на какие титулы никто в руководстве и не рассчитывает.

Сколько молодых футболистов играет в чемпионском "Зените"? Какие трансферы делают "бомжи", мы все видим. Но у них другие задачи, они мечтают покорить Европу. А предел наших мечтаний – это "стабилизация состава" и выстраивание клубной инфраструктуры.

Поэтому говорю еще раз – успокаиваем свои амбиции, наливаем новогодний бокал шампанского и наблюдаем за всеми дальнейшими действиями наших руководителей. Уж они точно знают что нужно делать, мы-то уже должны привыкнуть…

Почему-то я прям успокоился. Ведь ничего не ждать – это прекрасно для психики.

У тренерского штаба есть сборы, время что-то наиграть, всех проверить и к чему-то прийти. А я до начала весенней части чемпионата беру паузу с нервами. Обещаю не брызгать слюной, глядя на игру команды и на решения руководства.

Мне все уже понятно. Да и не только мне, полагаю… Хочу ошибаться, но пока не получается", – написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

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