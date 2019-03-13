Калиниченко сделал громкое заявление об игре Роналду в матче "Ювентус" - "Атлетико"

Теги максим калиниченкокриштиану роналдуатлетико мадридювентус

Калиниченко сделал громкое заявление об игре Роналду в матче "Ювентус" - "Атлетико"

Известный в прошлом украинский футболист Максим Калиниченко сделал громкое заявление об игре нападающего Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Атлетико".

"Роналду - это не просто космос, это какое-то запредельное явление для современного мира. Ну как он находит эту гребаную мотивацию??? И ведь это не талант в чистом виде. Это колоссальная работа, работа над собой, над всеми человеческими слабостями", - написал Калиниченко в твиттере.

Напомним, что Роналду оформил хет-трик в матче с "Атлетико", что позволило "Ювентусу" пробиться в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Первые два гола португалец забил головой, а третий – с пенальти.

Журнал France Football поставил форварду наивысшую оценку за эту игру - 10. 

Не пропустите: Фердинанд: "Роналду - живой бог футбола". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бешикташ" должен голкиперу команды больше миллиона

"Бешикташ" должен голкиперу команды больше миллиона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов