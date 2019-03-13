Калиниченко сделал громкое заявление об игре Роналду в матче "Ювентус" - "Атлетико"

Известный в прошлом украинский футболист Максим Калиниченко сделал громкое заявление об игре нападающего Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Атлетико".

"Роналду - это не просто космос, это какое-то запредельное явление для современного мира. Ну как он находит эту гребаную мотивацию??? И ведь это не талант в чистом виде. Это колоссальная работа, работа над собой, над всеми человеческими слабостями", - написал Калиниченко в твиттере.

Напомним, что Роналду оформил хет-трик в матче с "Атлетико", что позволило "Ювентусу" пробиться в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Первые два гола португалец забил головой, а третий – с пенальти.

Журнал France Football поставил форварду наивысшую оценку за эту игру - 10.

Не пропустите: Фердинанд: "Роналду - живой бог футбола". | http://soccernews.ru