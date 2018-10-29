Калиниченко сделал прогноз на матч "Рубина" и "Спартака"

Известный в прошлом украинский футболист Максим Калиниченко сделал прогноз на сегодняшний матч 12-го тура РПЛ между казанским "Рубином" и московским "Спартаком".

"Сегодня решается судьба Рианчо. Казанцы с Курбаном Бердыевым показывают нестабильную игру, поэтому текущая позиция вполне заслуженная. Домашние стены его подопечным могут помочь, однако надеюсь на москвичей. Когда-то серия хозяев прервется, а "красно-белым" нужна победа. Ставлю на чистую победу "Спартака", - цитирует бывшего футболиста Vseprosport.ru.

Напомним, Жардим отклонил предложение "Спартака". | soccernews.ru