Калиниченко: "Сочи" сейчас фактически фарм-клуб "Зенита"
Известный в прошлом украинский футболист Максим Калиниченко прокомментировал отношения между клубами РПЛ "Зенит" и "Сочи".
Напомним, что этим летом в стан дебютанта Премьер-лиги перебрались 7 игроков "сине-бело-голубых".
"Сочи сейчас фактически фарм-клуб "Зенита". И возникает вопрос: зачем было выходить в РПЛ, если у вас нет для этого команды? Видимо, всё изначально так планировалось. Футбол в ручном режиме", - сказал Калиниченко.
Из "Зенита" в "Сочи" уже перешли Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.
Не пропустите: "Сочи" договорился о переходе восьмого игрока "Зенита". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2