Калиниченко: "Сочи" сейчас фактически фарм-клуб "Зенита"

Известный в прошлом украинский футболист Максим Калиниченко прокомментировал отношения между клубами РПЛ "Зенит" и "Сочи".

Напомним, что этим летом в стан дебютанта Премьер-лиги перебрались 7 игроков "сине-бело-голубых".

"Сочи сейчас фактически фарм-клуб "Зенита". И возникает вопрос: зачем было выходить в РПЛ, если у вас нет для этого команды? Видимо, всё изначально так планировалось. Футбол в ручном режиме", - сказал Калиниченко.

Из "Зенита" в "Сочи" уже перешли Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

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