Калиниченко: "Тедеско в "Спартаке" через месяц взвоет"

Бывший игрок московского "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о перспективах Доменико Тедеско на посту главного тренера "красно-белых".

"Он не понимает, куда идёт. Для него приход в "Спартак" станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды. Он через месяц взвоет, потому что ему не будут давать прохода. Наверное, мы что-то не знаем о новой философии клуба и Цорна, под которую приходит этот тренер.

Наверняка никто не собирается возрождать легендарный "Спартак" с легендарным стилем. Назначение Тедеско будет воспринято спорно со всех сторон и с робкой надеждой", - сказал Калиниченко.

Ожидается, что Тедеско в ближайшее время заключит со "Спартаком" контракт до лета 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро.

У руля "народной команды" немец сменит Олега Кононова, который ушёл в отставку 29 сентября.

"Красно-белые" по итогам 12 туров занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на 2 очка опережая зону стыковых матчей.

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