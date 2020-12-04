Калиниченко: "Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко считает, что украинские футболисты сильнее российских. Соответствующее мнение он высказал в твиттере.

"Духом Лобановского уже давным-давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше", - написал Калиниченко.

У него спросили: "А можно на цифрах доказать? Просто по факту российский футбол за постсоветское время уверенно лучше по результатам, чем украинский. А так, это просто болтовня".

Экс-хавбек "красно-белых" ответил следующее: "А российский футбол лучше за счёт российских футболистов? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько "Золотых мячей" у российских футболистов? Смотри не устань считать... Ну а в целом это моё, достаточно субъективное, мнение. Мериться величием - это не ко мне".

Напомним, что российские клубы провалили текущую еврокампанию. "Зенит" и ЦСКА досрочно лишились шансов на выход в плей-офф. "Краснодар" выиграл только один матч из пяти и пробился в 1/16 финала Лиги Европы. "Локомотив" добыл три ничьи и также претендует на переход в ЛЕ, но для этого "железнодорожникам" нужно в гостях победить "Баварию".

Не пропустите: Геркус - о клубах РПЛ в еврокубках: "Какое-то соревнование по самоуничтожению". | http://soccernews.ru