Калиниченко высказался о возможном назначении Ваноли в "Спартак"

Фото: инстаграм Максима Калиниченко/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнение о возможном назначении итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера московского клуба.

"Я давно не ищу логику в том, что я слышу и вижу в "Спартаке". Руя Виторию давно в "Спартаке" списали. Ему почти с самого начала искали замену и варианты как можно раньше расстаться с ним. Раньше не получилось, но вот сейчас в зимнее межсезонье это произойдет. Это логично. Как бы ни работал тренер и какой бы у него результат ни был, ему не хотят помогать, поэтому зачем его держать в команде? Это мучение для тренера и клуба.

Ваноли, о котором уже месяц говорят, сейчас приедет и будет знакомиться с инфраструктурой и командой. На удаленке. Бред продолжается.

Если будут такие же трансферы, как Хлусевич и Свинов, то это перспектива. Правда, не знаю, какая именно. Будет интересно посмотреть на этот «Спартак» с Ваноли. Без иллюзий, но с большим интересом", – приводит слова Калиниченко "Матч ТВ".

По некоторым данным, Ваноли уже согласовал со "Спартаком" условия личного контракта. Ожидается, что итальянский специалист прилетит в Москву 15 декабря.

После 17 туров "Спартак" занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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