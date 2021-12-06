Калиниченко высказался о возможном назначении Ваноли в "Спартак"
Фото: инстаграм Максима Калиниченко/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнение о возможном назначении итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера московского клуба.
"Я давно не ищу логику в том, что я слышу и вижу в "Спартаке". Руя Виторию давно в "Спартаке" списали. Ему почти с самого начала искали замену и варианты как можно раньше расстаться с ним. Раньше не получилось, но вот сейчас в зимнее межсезонье это произойдет. Это логично. Как бы ни работал тренер и какой бы у него результат ни был, ему не хотят помогать, поэтому зачем его держать в команде? Это мучение для тренера и клуба.
Ваноли, о котором уже месяц говорят, сейчас приедет и будет знакомиться с инфраструктурой и командой. На удаленке. Бред продолжается.
Если будут такие же трансферы, как Хлусевич и Свинов, то это перспектива. Правда, не знаю, какая именно. Будет интересно посмотреть на этот «Спартак» с Ваноли. Без иллюзий, но с большим интересом", – приводит слова Калиниченко "Матч ТВ".
По некоторым данным, Ваноли уже согласовал со "Спартаком" условия личного контракта. Ожидается, что итальянский специалист прилетит в Москву 15 декабря.
После 17 туров "Спартак" занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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