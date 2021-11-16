Калиниченко ярко высказался о потерях в составе "Спартака"

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Калиниченко ярко высказался о потерях в составе "Спартака"

Фото: инстаграм Максима Калиниченко/Автор неизвестен

Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о кадровых потерях московского клуба перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги против "Краснодара".

"Зобнин на 3 недели, значит или рецидив старой мышечной травмы, или получил новую на болоте в Сплите. В любом случае это говорит о слабой готовности, вернее, об усталости. На Хендрикса уже никто и не надеялся. Игра действительно важнейшая, там, по слухам, и Ганчаренко подвис на лампочке. А значит опять будет рубка. И было бы хорошо чтобы Игнатов сегодня игру молодежки пропустил. Ибо два опорника, у которых по сути нет равноценной замены, попросту могут не выдержать такого графика, — написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

Матч "Краснодар" - "Спартак" состоится 20 ноября, и начнется в 19:00 мск. "Краснодар", набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 19 очками находится на девятой позиции.

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