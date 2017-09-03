Калитвинцев: "Динамо" провело хорошую тренировку с повышенной ответственностью"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своей от сборной России (0:3) в товарищеском матче.

"Мы провели хорошую тренировку с повышенной ответственностью. Это подготовка к возобновлению чемпионата – не только в тактическом, физическом плане – но и в психологическом. Психология имеет большую роль. Надо играть не против фамилий. Ребята заслужили шанс попасть в сборную, они мотивированы – но наши ребята такие же кандидаты. Надо играть в футбол, а не отбывать номер.

Мы провели все замены, которые планировали, чтобы те, кто получал меньше практики, получил её. Информации по матчу я получил много, но вообще много информации не бывает. Что считает, что достоин места в стартовом составе, должен доказывать это, а не приходить для здоровья подвигаться. Есть претензии к ряду людей. Результат не так важен – 0:3, 0:4. Мы разберём пропущенные голы", - приводят слова Калитвинцева российские СМИ.

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