Калитвинцев: "Динамо" провело хорошую тренировку с повышенной ответственностью"

Теги динамо москвароссияюрий калитвинцев

Калитвинцев: "Динамо" провело хорошую тренировку с повышенной ответственностью"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своей от сборной России (0:3) в товарищеском матче.

"Мы провели хорошую тренировку с повышенной ответственностью. Это подготовка к возобновлению чемпионата – не только в тактическом, физическом плане – но и в психологическом. Психология имеет большую роль. Надо играть не против фамилий. Ребята заслужили шанс попасть в сборную, они мотивированы – но наши ребята такие же кандидаты. Надо играть в футбол, а не отбывать номер.

Мы провели все замены, которые планировали, чтобы те, кто получал меньше практики, получил её. Информации по матчу я получил много, но вообще много информации не бывает. Что считает, что достоин места в стартовом составе, должен доказывать это, а не приходить для здоровья подвигаться. Есть претензии к ряду людей. Результат не так важен – 0:3, 0:4. Мы разберём пропущенные голы", - приводят слова Калитвинцева российские СМИ.

Не пропустите: "Динамо" - Россия - 0:3 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов