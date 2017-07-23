Калитвинцев: "Для "Динамо" главное сделать правильные выводы и двигаться дальше"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своей команды от "Урала" (0:1) в матче второго тура чемпионата России.

"Первый тайм был очень медленный, тягучий, по-футбольному неинтересный. Второй тайм прошёл чуть быстрее. Матч катился к ничьей, но мы пропустили гол. В том эпизоде ещё не отняли мяч, а уже думали, как атаковать. Дело не в счёте. Будем смотреть, разговаривать, разбираться. Паники нет, будем делать выводы из этой игры. Было сказано, что каждая игра будет тяжёлой. Вроде бы понимали это, но ещё раз прочувствовали. Главное сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Что касается травмы Соу, то, конечно, ребята переживали, они же не каменные, у нас дружная команда. Что-то страшное там было, но, слава богу, обошлось. Самба в раздевалке, врачи сделали то, что и должны были сделать. Неприятный момент, но он показал нашу заряженность на борьбу", - сказал Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол".

Напомним, что это поражение стало для "бело-голубых" первым в этом сезоне.

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