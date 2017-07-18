Калитвинцев: "Мы заслужили ничью в матче со "Спартаком"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев подвёл итоги матча первого тура чемпионата России против "Спартака".

"Ребята заслуживают аплодисментов. Отталкиваюсь не от счёта, а от качества игры, показанной во втором тайме. Спокойно разобрали в раздевалке, что случилось. Видел в глазах ребят - выходят, не обращая внимания на счёт. В первом тайме немного не справились с коллективной скоростью соперника. Сколько бы ты ни тренировался, не проводил контрольных игр, всё-таки в ФНЛ у наших соперников не было таких скоростей. Во втором тайме адаптировались и предъявили больше, чем наш соперник. Ничто так не расхолаживает, как неиспользованные моменты. Но мы додавили. Заслуженно или незаслуженно? Своим терпением, самоотдачей и верой в себя мы заслужили ничью" - сказал Калитвинцев.

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" – "Спартак". | http://soccernews.ru