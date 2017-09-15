Калитвинцев: "Настоящая игра за шесть очков"

Наставник "Динамо" Юрий Калитвинцев поделился мнением об игре против тульского "Арсенала" (0:1).

"Матч, в котором встречались соседи по турнирной таблице. Независимо от того, в какой ее части они находятся. Настоящая игра за 6 очков. Игроки не жалели себя, было много единоборств, мы готовились к такой игре. У нас были моменты, но пропустили со стандарта. Без забитых голов матч не выиграть. У меня нет претензий к ребятам, кроме того, что не забили. Они молодцы" - приводят слова Калитвинцева российские СМИ.

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