Калитвинцев: "Ничья с "Зенитом" приближена к победе"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев дал комментарий по матчу своей команды против питерского "Зенита".

"Мы отдавали отчет, с кем играем. Наш соперник - лидер чемпионата. Мы понимали, во что они будут играть, и построили игру так, как вы видели. Мы не отбивались, а пытались затянуть их на свою половину, насытить оборону и использовать оперативный простор. В первом тайме удавалось, добегали до штрафной, не дальше, но после перерыва нас поджал к своей штрафной "Зенит"... Не будем стесняться: эта ничья приближена к победе", - цитирует наставника "бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, матч между "Динамо" и "Зенитом" завершился нулевой ничьей. | soccernews.ru