Калитвинцев ответил Соловьёву, назвавшему его "махровым русофобом"

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Калитвинцев ответил Соловьёву, назвавшему его "махровым русофобом"

Бывший тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев рассказал о своём отношении к критике со стороны российского телеведущего Владимира Соловьёва.

"Соловьёв меня назвал "махровым русофобом" и "укропатриотом"? Об том человеке, гражданине, я ничего говорить не буду, потому что то, что он говорил, я не читал. Я был полностью увлечён тренировочным процессом и теми задачами. Когда друзья мне звонили и спрашивали "ты читал, слышал, видел?", я говорил "пожалуйста, даже не рассказывайте", потому что риторику я понимаю. Я не хочу отвлекаться, потому что, прочитав, может, захотелось бы ответить и так далее. Я не видел в этом смысла.

На сегодняшний день я не собираюсь делать этому человеку рекламу. Он и так разрекламирован. Он всегда и везде - в телевизоре и YouTube. Его работа - его язык. У меня нет такого языка. Моя работа - это творческий тренировочный процесс. Об этом я могу говорить сутками. Сутками - время, не с Уткиным. А то, что он говорит, да ради бога", - сказал Калитвинцев.

Ранее Соловьёв говорил, что не болеет за современное "Динамо" в том числе из-за того, что команду возглавлял украинский тренер.

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