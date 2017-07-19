Калитвинцев: "Почувствовали, что такое Премьер-Лига"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев подвел итог матчу своей команды против "Спартака".

"Мы вернулись, куда мы год шли, почувствовали, что такое Премьер-Лига, тем более на фоне чемпиона. Ничья сродни победе? В психологическом плане - да, а так результат - ничья. Но проигрывать 0:2, независимо против какой команды, и вывести на 2:2, конечно, это заслуживает внимания. Благодарность ребятам, мы вернулись", - цитирует наставника "бело-синих" Евро-Футбол.

Напомним, Калитвинцев считает, что его команда заслужила ничью в матче со "Спартаком". | soccernews.ru