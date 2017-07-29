Калитвинцев: "Понимаю над чем нужно работать"

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Калитвинцев: "Понимаю над чем нужно работать"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев поделился эмоциями после поражения своей команды от "Ахмата" в матче третьего тура чемпионата России.

"Любой результат справедлив, ведь они забили, а мы нет. Мы не играли первым номером, но и обороняться не хотели. Мы планировали затянуть соперника на свою половину поля, после чего стараться быстро переходить на их половину поля с мячом. Получалось, но не было хорошей концовки. При счёте 0:2 мы выпустили свежих игроков, которые помогли создать команде столько моментов, сколько мы не создали за две предыдущие встречи Премьер-лиги. Мы проиграли, но я понимаю, в чём мы ошиблись, и понимаю, над чем нужно работать" - сказал Калитвинцев.

Не пропустите видеообзор матча "Ахмат" - "Динамо". | http://soccernews.ru

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