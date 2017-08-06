Калитвинцев прокомментировал победу над "Амкаром"

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Калитвинцев прокомментировал победу над "Амкаром"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев дал комментарии после матча четвёртого тура чемпионата России против "Амкара".

"Основная причина победы - забитые мячи. В предыдущих играх у нас были моменты, но мы не забивали. Сегодня забили и не пропустили - это главное. Ошибки "Амкара"? Я смотрел за своими игроками, их индивидуальное мастерство привело к голам. Игра не менялась после перерыва, она поменялась после первого гола. "Амкар" был вынужден бежать вперёд, из-за чего у них открывались зоны. У нас есть игроки, способные пользоваться этим" - сказал Калитвинцев.

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" - "Амкар". | http://soccernews.ru

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