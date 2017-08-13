Калитвинцев прокомментировал победу над "Анжи"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев подвёл итоги матча шестого тура чемпионата России против "Анжи".

"Хотел бы отметить характер наших ребят. Было очень тяжело, но для этого и существует характер. После пропущенного гола ни на поле, ни на скамейке не было паники. Удачно быстро забили гол, потом второй мяч. При такой погоде обеим командам было трудно. У нас были хорошие моменты, но мы их не использовали" - сказал Калитвинцев.

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