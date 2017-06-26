Калитвинцев: "Соу вели давно, благодарен руководству за его приобретение"
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев выразил слова благодарности руководству клуба за приобретение хавбека сборной Мали Самба Соу.
К боссам клуба наставник обратился после товарищеской игры с австрийским "Ваккером" (2:2).
"Получилось два разных тайма. Это и понятно, все-таки в первой половине у нас был более сыгранный состав. Однако практику должны получать все. При этом не сказал бы, что второй тайм получился плохим. Да, пропустили два мяча, но они стали плодом явных индивидуальных ошибок. Состояние футболистов понимаем, нагрузки очень большие, пока сил хватает на 45 минут. И все же мы уже начинаем спрашивать не только за объем выполненной работы, но и за качество игры. Дальше соперники будут сильнее, специально к матчам готовиться не станем, однако эти встречи – лучший тест хода нашей подготовки к сезону. Сегодня не все прошли этот тест, но у них будет шанс исправиться в дальнейшем. Что касается дебютантов Евгеньева, Ненахова и Соу, то они сыграли удачно. Евгеньев – спокойно, рассудительно, как будто 100 матчей за сборную мира уже провел. Ненахов – боец, для него нет авторитетов, мы это видим и по тренировкам. Соу вели давно, благодарен руководству за его приобретение, хотя переговоры были непростыми. Сейчас он еще не набрал кондиций, но класс виден", - сказал он. | http://soccernews.ru
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