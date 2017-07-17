Калитвинцев: "У "Динамо" не получились трансферы Месси и Роналду"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев оценил работу своего клуба на трансферном рынке.

"Наверное, ни один тренер не скажет, что он доволен комплектацией команды. Разговаривали с Месси - не пошел. Роналду тоже вроде бы собирался из "Реала" уходить, но остался. Не получились у нас эти трансферы. Всегда тренер хочет что-то лучшего. Но спасибо руководству, что те люди, которые нас действительно интересовали, оказались в "Динамо". По поводу доволен ли, поговорим в конце сезона", - цитирует наставника "бело-синих" чемпионат.com.

Напомним, Будогосский оценил работу судей в матче за Суперкубок России. | soccernews.ru