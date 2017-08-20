Калитвинцев: "Удовлетворения от ничьи нет"

Теги динамо москвауфаюрий калитвинцев

Калитвинцев: "Удовлетворения от ничьи нет"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев остался недоволен ничейным результатом матча 7-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1).

"Готовились и знали, как будет играть соперник. Выстроенный план на игру работал хоть и не на сто процентов, но ребята старались его выполнять. Дали фору, пропустив мяч в раздевалку от команды, которая очень организованно играет в обороне. Во втором тайме стали играть агрессивнее. Рисковали, но не могли забить. Были моменты и у "Уфы". Риск был оправдан. Не забивая тяжело выигрывать. Поблагодарил ребят за самоотдачу, усилия и желание, которые ребята показали на поле. Что касается результата, то, не обижая соперника, удовлетворения от ничьи нет", - приводят слова Калитвинцева российские СМИ.

После седьмого тура "Динамо" 11 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Динамо" уходит от поражения в игре с "Уфой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 7 19
2 Локомотив Москва 7 16
3 Ростов 7 14
4 ЦСКА Москва 7 13
5 Краснодар 7 12
6 Рубин 7 11
7 Уфа 7 10
8 Ахмат 6 9
9 Урал 7 9
10 Динамо Москва 7 8
11 Спартак Москва 7 8
12 Тосно 7 7
13 СКА Хабаровск 7 5
14 Арсенал Тула 6 4
15 Анжи 7 3
16 Амкар 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов