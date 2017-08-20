Калитвинцев: "Удовлетворения от ничьи нет"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев остался недоволен ничейным результатом матча 7-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1).

"Готовились и знали, как будет играть соперник. Выстроенный план на игру работал хоть и не на сто процентов, но ребята старались его выполнять. Дали фору, пропустив мяч в раздевалку от команды, которая очень организованно играет в обороне. Во втором тайме стали играть агрессивнее. Рисковали, но не могли забить. Были моменты и у "Уфы". Риск был оправдан. Не забивая тяжело выигрывать. Поблагодарил ребят за самоотдачу, усилия и желание, которые ребята показали на поле. Что касается результата, то, не обижая соперника, удовлетворения от ничьи нет", - приводят слова Калитвинцева российские СМИ.

После седьмого тура "Динамо" 11 место в Премьер-лиге.

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