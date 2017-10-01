Калитвинцев: "В матче с "Локомотивом" мы некачественно сыграли в обороне"

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Калитвинцев: "В матче с "Локомотивом" мы некачественно сыграли в обороне"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев поделился эмоциями после матча 12-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"В начале игры мы очень низко сели в штрафную площадь. Это или какая-то боязнь, или соперник слишком агрессивно начал игру. Мы быстро пропустили. План на игру был другой. После первого тайма при счёте 0:2 не было смысла отходить назад, стали искать счастья у чужих ворот, оголили тылы, могли ещё пропустить, но могли и забить. Мы некачественно сыграли в обороне, но в перерыве на матчи сборных будем работать и над обороной, и над атакой, и над многими другими компонентами. Совру, если скажу, что место в таблице на нас не давит. Но надо не обращать внимания на таблицу, надо готовиться к каждой игре. Мы понимаем, где находимся" - сказал Калитвинцев.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Динамо". | http://soccernews.ru

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