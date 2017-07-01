Каллегари хочет покинуть ПСЖ

Отец полузащитника "ПСЖ" Лоренцо Каллегари крайне расстроен тем, что парижане не отпускают его сына из клуба. .

"Спортивный директор клуба Антеро Энрике до сих пор не сделал нам предложения о продлении контракта,. Мы всегда отвечали требованиям клуба. Зимой, например, мой сын отказался переходить в "Дженоа", но сейчас он хочет покинуть "ПСЖ".

У нас есть предложение от "Зенита". Роберто Манчини лично хочет видеть Каллегари в России, где создается очень интересный и амбициозный проект. Кроме того, есть интерес со стороны "Дженоа" и "Пескары"", - сказал футболист.

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