Каллегари хочет покинуть ПСЖ

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Каллегари хочет покинуть ПСЖОтец полузащитника "ПСЖ" Лоренцо Каллегари крайне расстроен тем, что парижане не отпускают его сына из клуба. .

"Спортивный директор клуба Антеро Энрике до сих пор не сделал нам предложения о продлении контракта,. Мы всегда отвечали требованиям клуба. Зимой, например, мой сын отказался переходить в "Дженоа", но сейчас он хочет покинуть "ПСЖ".

У нас есть предложение от "Зенита". Роберто Манчини лично хочет видеть Каллегари в России, где создается очень интересный и амбициозный проект. Кроме того, есть интерес со стороны "Дженоа" и "Пескары"", - сказал футболист. 

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