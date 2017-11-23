Каллегари хочет покинуть ПСЖ

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Каллегари хочет покинуть ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Лоренцо Каллегари намерен покинуть клуб, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, футболист хочет получать регулярную игровую практику. Интерес к хавбеку проявляют испанские, итальянские и французские клубы. Стоит отметить, что минувшим летом ПСЖ отказался продавать его "Дженоа" и "Зениту".

В этом сезоне 19-летний Каллегари провел за ПСЖ всего 1 матч. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

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