Каллум Хадсон-Одои хочет покинуть "Челси" из-за нехватки игрового времени
Хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои хочет покинут лондонский клуб из-за нехватки игрового времени. Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, 19-летний футболист готов покинуть "синих" этим летом. После возобновления сезона АПЛ полузащитник провел на поле меньше часа.
На данный момент ни клуб, ни футболист не обсуждали возможный трансфер. Хадсон-Одои переживает по поводу то, что не войдет в состав сборной Англии на чемпионат Европы, который пройдет летом 2021 года, если будет так мало играть.
В нынешнем сезоне футболист провел за "Челси" 20 матчей, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.
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