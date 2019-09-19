Каллум Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с "Челси"

Форвард "Челси" Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с лондонским клубом. Об этом сообщается на сайте команды.

По данным источника, соглашение 18-летнего игрока с "синими" рассчитано до 2024 года.

Зарплата нападающего в клубе составит около 6 миллионов евро в год.

В "Челси" игрок выступает с 2017 года. В прошлом сезоне он участвовал в 29 матчах, отметившись 6 голами.

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