Каллум Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с "Челси"
Форвард "Челси" Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с лондонским клубом. Об этом сообщается на сайте команды.
По данным источника, соглашение 18-летнего игрока с "синими" рассчитано до 2024 года.
Зарплата нападающего в клубе составит около 6 миллионов евро в год.
В "Челси" игрок выступает с 2017 года. В прошлом сезоне он участвовал в 29 матчах, отметившись 6 голами.
Не пропустите: Каллум Хадсон-Одои вернулся к тренировкам с основным составом "Челси"| http://soccernews.ru
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