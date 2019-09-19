Каллум Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с "Челси"

Теги челсикаллум хадсон-одои

Каллум Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с "Челси"

Форвард "Челси" Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с лондонским клубом. Об этом сообщается на сайте команды.

По данным источника, соглашение 18-летнего игрока с "синими" рассчитано до 2024 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✍️ @calteck10 has signed a new five-year contract with the Blues! #CFC #Chelsea

Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

Зарплата нападающего в клубе составит около 6 миллионов евро в год.

В "Челси" игрок выступает с 2017 года. В прошлом сезоне он участвовал в 29 матчах, отметившись 6 голами.

Не пропустите: Каллум Хадсон-Одои вернулся к тренировкам с основным составом "Челси"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Уткин рассказал, что Федун предложил проверять судей на детекторе лжи

Уткин рассказал, что Федун предложил проверять судей на детекторе лжи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов