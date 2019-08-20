Каллум Хадсон-Одои вернулся к тренировкам с основным составом "Челси"

Хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои тренируется в общей группе.

Футболист восстанавливался после травмы с 22 апреля, посте того, как он травмировался в матче АПЛ с "Бернли".

Ранее 18-летний футболист тренировался с молодежной командой "синих".

"Челси" в первом туре чемпионата Англии с "Ливерпулем" потерпел крупное поражение (0:4).

В минувшем сезоне Хадсон-Одои участвовал в 29 матчах, отметившись 6 голами и 7 ассистами.

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