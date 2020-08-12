Калмыков стал футболистом "Торпедо"

Форвард Амур Калымыков стал игроком "Торпедо". Стороны заключили контракт до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В минувшем сезоне Калымыков провел в "Армавире" и стал лучшим бомбардиром команды в первенстве ФНЛ, забив 8 голов в 25 матчах. Ранее футболист играл в "Анжи" и "Урожае".

Отметим, месяц назад футболист подписал контракт с "Тамбовом".

Не пропустите: "Краснодар" стартует в Лиге Чемпионов с заключительного раунда квалификации| http://soccernews.ru