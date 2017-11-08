Калу: "Будет катастрофа, если сборная Кот-д’Ивуара не попадёт на ЧМ-2018"

Вингер сборной Кот-д’Ивуара Саломон Калу опасается, что его национальная команда не сможет квалифицироваться на ЧМ-2018.

"Будет катастрофа, если мы не попадём на Чемпионат Мира. Нам некого винить, мы должны взять ответственность на себя. У нас есть последний шанс. Мы обыгрываем Марокко и выходим на мундиаль - всё просто" - цитирует Калу Deutsche Welle.

Напомним, что сборная Кот-д`Ивуара занимает второе место в своей отборочной группе, отставая на 1 очко от Марокко.

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