Калу покинет "Герту" в скором времени
Форвард "Герты" Саломон Калу занимается поиском нового клуба, сообщает пресс-служба команды.
Соглашение 34-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2020 года. Ранее нападающий играл в "Фейеноорде", "Эксельсиоре", "Челси" и "Лилле".
Eine Info zum heutigen Trainingsstart: @salomonkalou ist aktuell vom Trainingsbetrieb freigestellt, um sich nach einem neuen Verein umzusehen. #hahohe pic.twitter.com/LjQJH2RhVp— Hertha BSC (@HerthaBSC) 29 декабря 2019 г.
За "Герту" Калу провел 53 гола и сделал 16 ассистов в 173 играх.
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