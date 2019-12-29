Калу покинет "Герту" в скором времени

Форвард "Герты" Саломон Калу занимается поиском нового клуба, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение 34-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2020 года. Ранее нападающий играл в "Фейеноорде", "Эксельсиоре", "Челси" и "Лилле".

Eine Info zum heutigen Trainingsstart: @salomonkalou ist aktuell vom Trainingsbetrieb freigestellt, um sich nach einem neuen Verein umzusehen. #hahohe pic.twitter.com/LjQJH2RhVp — Hertha BSC (@HerthaBSC) 29 декабря 2019 г.

За "Герту" Калу провел 53 гола и сделал 16 ассистов в 173 играх.

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