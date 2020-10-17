Калверт-Левин - первый футболист из топ-5 лиг Европы, который забил 10 голов во всех турнирах текущего сезона

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Калверт-Левин - первый футболист из топ-5 лиг Европы, который забил 10 голов во всех турнирах текущего сезона

Форвард "Эвертона" Доминик Калверт-Левин отметился голом в мерсисайдском дерби с "Ливерпулем" (2:2).

Как сообщает Squawka, 23-летний англичанин стал первым футболистом из топ-5 лиг Европы, который забил 10 голов во всех турнирах текущего сезона (7 голов в АПЛ и 3 в Кубке лиги).

Кроме того, Калверт-Левин стал первым игроком "Эвертона" после Томми Лоутона в сезоне-1938/39, забившим в каждой из пяти стартовых игр АПЛ.

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