Калверт-Левин получил травму в матче против "Тотттенхэма"

Тренер "Эвертона" Данкан Фергюсон подтвердил, что форвард команды Доминик Калверт-Левин получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Тоттенхэма" (5:4).

"Да, судя по всему, у Доминика травма подколенного сухожилия. Но точной информации мы еще не получили. Это может стать небольшой проблемой для него", — цитирует talkSPORT Фергюсона.



Напомним,в матче Кубка игрок был заменен на 55 минуте. В первом тайме он успел забить гол и отдать результативную передачу на Ришарлисона.