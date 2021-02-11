Калверт-Левин получил травму в матче против "Тотттенхэма"

Теги доминик калверт-левинэвертонтоттенхэм

Калверт-Левин получил травму в матче против "Тотттенхэма"Тренер "Эвертона" Данкан Фергюсон подтвердил, что форвард команды Доминик Калверт-Левин получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Тоттенхэма" (5:4).

"Да, судя по всему, у Доминика травма подколенного сухожилия. Но точной информации мы еще не получили. Это может стать небольшой проблемой для него", — цитирует talkSPORT Фергюсона.

Напомним,в матче Кубка игрок был заменен на 55 минуте. В первом тайме он успел забить гол и отдать результативную передачу на Ришарлисона.

В текущем сезоне Калверт-Левин сыграл за "ирисок" 25 матчей. В его активе 18 забитых мячей и 4 голевые передачи.

Читать также: Моуринью назвал "игрой в кошки-мышки" матч "Тоттенхэма" и "Эвертона" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе

Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов