"Кальяри" арендовал у "Интера" защитника, которого хотел подписать ЦСКА

Фото: твиттер "Кальяри"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Кальяри", сардинский клуб взял в аренду у "Интера" бразильского защитника Далберта.

Как отмечают в СМИ, аренда рассчитана на один сезон, и у "Кальяри" будет право выкупа игрока за 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует московский ЦСКА.

В прошедшем сезоне Далберт играл "Ренн" на правах аренды. Он принял участие в 13 матчах в Лиге 1, в которых отдал одну голевую передачу.

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