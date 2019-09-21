"Кальяри" - "Дженоа" - 3:1 (видеообзор матча Серии А)
Предлагаем видеообзор матча 4-го тура Серии А "Кальяри" - "Дженоа". В этой встрече победу одержали хозяева игры.
А еще: "Кальяри" переиграл "Дженоа" в матче 4-го тура Серии А| http://soccernews.ru
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