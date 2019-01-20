"Кальяри" - "Эмполи" - 2:2 (обзор)

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"Кальяри" - "Эмполи" - 2:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Кальяри" и "Эмполи".

Смотрите также обзор матча "Фиорентина" - "Сампдория". | http://soccernews.ru

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4 Рома Рома 20 33
5 Лацио Лацио 19 32
6 Милан Милан 19 31
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 19 8
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