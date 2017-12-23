"Кальяри" – "Фиорентина" - 0:1 (обзор)

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"Кальяри" – "Фиорентина" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура итальянской Серии А между "Кальяри" и "Фиорентиной".

Не пропустите: "Фиорентина" на выезде вырвала победу над "Кальяри". | http://soccernews.ru

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