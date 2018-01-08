"Кальяри" готов продать "Ювентусу" Бареллу за 50 миллионов евро

Президент "Кальяри" Томмазо Джулини назвал цену на полузащитника Николо Бареллу, в услугах которого заинтересован туринский "Ювентус".

"Мы хотим расти, становиться лучше и сохранить Николо. Конечно, если бы поступило невероятное предложение в размере 50 миллионов евро, мы могли бы обсудить его. "Кальяри" взял бы эти деньги и укрепил бы команду" - приводит слова функционера сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В этом сезоне 20-летний Барелла сыграл за "Кальяри" 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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