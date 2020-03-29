"Кальяри" готов выкупить Наингголана у "Интера" с одним условием

Хавбек "Интера" Раджа Наингголан, который играет на правах аренды в "Кальяри", может продолжить выступать в своем нынешнем клубе.

"Интер" готов расстаться с бельгийцем за 20 миллионов евро. "Кальяри" намерен отдать эту сумму за полузащитника, если он пойдет на понижение зарплаты. На данный момент оклад игрока - 4 миллиона евро в год.

Соглашение Наингголана с миоанским клубом рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне полузащитник участвовал в 21 матче Серии А, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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