"Кальяри" и "Болонья" победителя не выявили

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Кальяри" сыграл вничью с "Болоньей".

"Кальяри" – "Болонья" 0:0

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Кастан, Пизакане (Романья, 90), Чигарини, Ионицэ (Ликояннис, 81), Фараго, Падоин, Барелла, Паволетти, Сау (Хан Кван Сон, 65).

"Болонья": Миранте, Романьоли (Мбайе, 61), Масина, Де Мео, Гонсалес, Джемаили, Поли (Крейчи, 87), Орсолини, Крисетиг (Надь, 77), Верди, Паласио.

Предупреждения: Гонсалес (23), Крисетиг (25), Джемаили (35), Падоин (38), Де Мео (63), Надь (86), Чигарини (86), Ликояннис (87). | http://soccernews.ru