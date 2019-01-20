"Кальяри" и "Эмполи" расписали результативную ничью
В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Эмполи" вырвал ничью у "Кальяри".
"Кальяри" - "Эмполи" 2:2
Голы: Паволетти, 36 - 1:0, Ди Лоренцо, 70 - 1:1, Зайц, 81 - 1:2, Фариас, 90 - 2:2
"Кальяри": Краньо, Романья, Пизакане, Срна, Падоин, Чигарини (Брадарич, 78), Ионицэ, Бирса (Фараго, 68), Барелла, Жоао Педро (Фариас, 74), Паволетти.
"Эмполи": Проведель, Расмуссен, Сильвестре, Паскуаль, Ди Лоренцо, Аккуа (Родригес, 66), Бриги (Учан, 57), Зайц, Траоре, Весели, Капуто.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|19
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|19
|8