"Кальяри" и "Эмполи" расписали результативную ничью

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"Кальяри" и "Эмполи" расписали результативную ничью

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Эмполи" вырвал ничью у "Кальяри".

"Кальяри" - "Эмполи" 2:2

Голы: Паволетти, 36 - 1:0, Ди Лоренцо, 70 - 1:1, Зайц, 81 - 1:2, Фариас, 90 - 2:2

"Кальяри": Краньо, Романья, Пизакане, Срна, Падоин, Чигарини (Брадарич, 78), Ионицэ, Бирса (Фараго, 68), Барелла, Жоао Педро (Фариас, 74), Паволетти.

"Эмполи": Проведель, Расмуссен, Сильвестре, Паскуаль, Ди Лоренцо, Аккуа (Родригес, 66), Бриги (Учан, 57), Зайц, Траоре, Весели, Капуто.

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