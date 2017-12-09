"Кальяри" и "Сампдория" сильнейшего не выявили

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"Кальяри" и "Сампдория" сильнейшего не выявили

В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Кальяри" на своём поле, уступая "Сампдории" к перерыву в два гола, сумел завоевать ничью.

"Кальяри" – "Сампдория" - 2:2

Голы: Квальярелла, 11 - 0:1, Квальярелла, 19 - 0:2, Фариас, 56 - 1:2, Паволетти, 60 - 2:2.

"Кальяри": Краньо, Романья, Чеппителли (Пизакане, 4), Андреолли, Падоин, Ионицэ, Фараго (ван дер Виль, 33), Жоао Педро, Дессена (Фариас, 40), Чигарини, Паволетти.

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Мурру, Берешиньски, Феррари, Баррето, Торрейра, Рамирес (Капрари, 70), Прат, Сапата (Ковнацки, 89), Квальярелла.

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